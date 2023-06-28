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28 июня 2023, 10:49 Читати українською

Кабмин выделит еще 84 миллиона по программе «еРабота» на старт или развитие бизнеса

Еще 353 украинца получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе «Власна справа». По итогам девятой волны подач заявлений на микрогранты украинцы получат 84,3 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Еще 353 украинца получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе «Власна справа».
Фото: epravda.com.ua

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«Власна справа»

Всего с момента старта программы в июле прошлого года победителями стали почти 6 тысяч предпринимателей.

«5 тысяч из них уже получили средства на общую сумму 1,2 млрд грн и реализуют свои бизнес-проекты, работают, платят налоги, создают новые рабочие места. За год действия программы получатели микрогрантов создадут более 14 тысяч рабочих мест», — подчеркнула зампред министра экономики Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов девятой волны 51% женщин и 49% мужчин. Больше всего победителей из Львовской (61 человек), Ровенской (44 человека), Ивано-Франковской (27 человек), Житомирской (23 человека) областей, а также из Киева (26 человек).

Читайте: «еРабота»: украинцы смогут получить до 250 000 грн на открытие бизнеса

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Наиболее популярными сферами, в которых будут работать победители девятой волны, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств; временное размещение и организация питания; перерабатывающая промышленность; здравоохранение и оказание социальной помощи.

В этом году на программу «Власна справа» бюджетом предусмотрено 1,8 млрд грн, что позволит выдать около 10 тыс. микрогрантов.

Напомним

Проект «еРабота» включает в себя грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подача заявки на все направления программы еРабота осуществляется через Портал Дія.

Источник: Минфин
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