Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
США объявили о новом пакете помощи Украине. Что в него вошло
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Американцы отмечают, что военная помощь направлена на поддержку наступления Вооруженных сил Украины и усиление противовоздушной обороны.
Что вошло в пакет
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетных систем HIMARS;
- взрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
- оборудование для разминирования;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 30 боевых машин пехоты Bradley;
- 25 бронетранспортеров Stryker;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые комплексы АТ-4;
- противотанковые ракеты;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- стрелковое оружие и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- тепловизионные системы и приборы ночного видения;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части, генераторы и другое полевое оборудование.
Источник: Минфин
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