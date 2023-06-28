С Днем Конституции Украины!

Уважаемые читатели!

Желаем успехов и плодотворного труда на благо украинского народа. Желаем всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила.

Мира и процветания стране, в которой будем чувствовать себя уверенными, нужными и счастливыми!

Слава Украине!