Редакция «Минфина» поздравляет вас с Днем Конституции Украины!
С Днем Конституции Украины!
Уважаемые читатели!
Желаем успехов и плодотворного труда на благо украинского народа. Желаем всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила.
Мира и процветания стране, в которой будем чувствовать себя уверенными, нужными и счастливыми!
Слава Украине!
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Але як би там не було, всіх з святом!