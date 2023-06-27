Минфин разместил на аукционе ОВГЗ на 7,8 миллиарда

Что предлагали инвесторам

27 июня Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации и валютные облигации:

Самая большая сумма — 2,31 млрд грн — получена от размещения 1,6-летних ОВГЗ. Банки их приобрели под 19,3% годовых. Минфин удовлетворил все 27 заявок, в том числе под 19,2%.

Еще 1,974 млрд. грн. получено от 2,7-летних облигаций. Банки их заполучили под 19,75%. Минфин удовлетворил все 26 заявок по этой ставке.

Дешевле всего были 1,3-летние ОВГЗ: банки купили их на 725,7 млн грн под 18,3% годовых. Минфин удовлетворил 12 из 16 заявок, отклонив попытки отдельных банков поднять ставку до 19,3%.

Еще на аукционе размещались 1-летние долларовые ОВГЗ: банки их купили на $75,25 млн под средневзвешенную доходность в 4,74% годовых. Банки предложили ставки от 4,5 до 4,85%, а Минфин удовлетворил все ставки до 4,8%.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь .