К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 11 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 27 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 27 июня
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Закрытие 27 июня
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,98/40,36
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40,09/40,49
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11/13
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,35 грн., а продают за 41,00 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,35, евро — 40,85−41,10 грн.
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