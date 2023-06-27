Курс валют на вечер 27 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 11 копеек в покупке и на 13 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 27 июня Закрытие 27 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,98/40,36 40,09/40,49 11/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,35 грн., а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,35, евро — 40,85−41,10 грн.

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