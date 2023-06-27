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27 июня 2023, 16:14 Читати українською

«Дизельгейт»: Экс-председатель компании Audi получил приговор

Бывший глава компании Audi Руперт Штадлер получил приговор суда по так называемому «дизельному скандалу». Он приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно по обвинению в мошенничестве, пишет Reuters.

Бывший глава компании Audi Руперт Штадлер получил приговор суда по так называемому «дизельному скандалу».
Фото: reuters.com

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Подробности

Бывший топ-менеджер оштрафован на 1,1 миллиона евро ($1,2 млн), которые пойдут в государственную казну и неправительственные организации, сообщил суд.

Адвокат Штадлера Ульрике Толе-Гролл заявляла, что топ-менеджер не знал о манипуляции с автомобилями и причинении вреда покупателям, но признал, что это возможно, и согласился с тем, что необходимо проявлять больше осторожности.

Сначала прокуратура требовала штрафа в размере 2 млн евро, ссылаясь на зарплаты Штадлера у Audi и Volkswagen, а также на его финансовые и недвижимые активы.

Читайте: «Дизельгейт»: автовладельцы смогут судиться против VW в любой стране

Напомним

Бывший глава компании Volkswagen Мартин Винтеркорн выплатит автоконцерну около 10 млн евро компенсации за ущерб от дизельгейта.

В мае 2020 года Федеральный суд в Германии принял решение, обязывающее автоконцерн Volkswagen выплатить компенсацию покупателям автомобилей с дизельными двигателями, оснащенными программным обеспечением, что искажало сведения о вредных выбросах.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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