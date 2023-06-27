Прямой ущерб жилищного фонда от войны превысил $54 миллиарда — KSE

По состоянию на конец мая 2023 года сумма прямого ущерба, нанесенного жилищному фонду Украины в результате полномасштабной войны, составляет более $54 млрд. Об этом говорится в данных KSE Institute.

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Убытки жилищного фонда

Из общей суммы прямого ущерба жилищного фонда львиная доля — $46,6 млрд — от разрушения и повреждения многоквартирных домов. По последним данным, в общей сложности пострадали 18,6 тысячи таких домов: 13,2 тысячи — повреждены, 5,4 тысячи — полностью разрушены.

Более $7 млрд прямого ущерба — следствие уничтоженных и поврежденных частных домов. Таких сейчас уже более 144 тысяч, из них разрушены почти 59 тысяч. Также в результате боевых действий пострадали 345 общежитий, прямые потери которых оцениваются в $0,5 млрд.

Суммарное количество поврежденных объектов жилого фонда на июнь 2023 года составляет более 163 тысяч. Общая площадь поврежденных или разрушенных объектов — 87 миллионов м2, что составляет 8,6% общей площади жилого фонда Украины.

Где больше всего разрушений

Наибольшие разрушения получили жилищный фонд таких областей как Донецкая, Луганская, Харьковская, Киевская, Николаевская и Черниговская. По оценкам экспертов проекта «Россия заплатит», в Донецкой области полностью разрушено (степень разрушения — более 40%) более 18 тысяч домов, в Киевской — 6.7 тысяч, в Луганской — более 2.5 тысяч.

В столице за время полномасштабного вторжения были разрушены и повреждены 454 жилых дома, сумма ущерба от этих разрушений составляет $734 млн.

Среди городов наиболее разрушенных и поврежденных жилых домов в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Северодонецке, Рубежном, Бахмуте, Марьинке, Лисичанске, Попасной, Изюме и Волновахе.