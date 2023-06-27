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27 июня 2023, 13:05 Читати українською

россия присвоила часть акций клиентов Deutsche Bank — СМИ

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank обнаружил нехватку акций, обеспечивающих депозитарные расписки российских компаний, и сообщил своим клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Reuters.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank обнаружил нехватку акций, обеспечивающих депозитарные расписки российских компаний, и сообщил своим клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям.
Фото: ipress.ua

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Что известно

Депозитарные расписки — это сертификаты, выпущенные банком, представляющие акции иностранной компании, торгующиеся на местной фондовой бирже.

Акции, о которых идет речь, включали акции национальной авиакомпании Аэрофлот, строительной фирмы «ЛСР Групп», горно-металлургической фирмы «Мечел» и «Новолипецкого металлургического комбината».

«Наибольший банк Германии сообщил в циркуляре от 9 июня, что он обнаружил нехватку акций, обеспечивающих депозитарные расписки, выпущенные банком до вторжения в Украину», — говорится в материале.

Отмечается, что акции находились в России в другом банке-депозитарии.

В то же время москва без согласования с Deutsche Bank позволить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в местные акции.

«Конвертация была произведена без „участия или надзора“ Deutsche Bank», — пишет Reuters.

Отмечается, что обмен депозитарных расписок на акции российских компаний стал шагом москвы, чтобы вернуть свои деньги, заблокированные западными санкциями.

«Это первый крупный банк, официально уведомивший владельцев депозитарных расписок о том, что они могут не получить право собственности на все акции, на которые они имеют право», — сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые консультируют инвесторов, продолжающих владеть российскими. депозитарными расписками.

Reuters напоминает, что это не единственный известный случай присвоения России западных активов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Arround
Arround
27 июня 2023, 14:02
#
Ниче, проглотят
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