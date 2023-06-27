Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. В вечерний пик потребления с 19:00 до 23:00 верхняя предельная цена повысилась на 80% до 7200 грн/МВт·час.
Тарифы на электроэнергию для бизнеса повысили почти вдвое
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Как изменились тарифы
Нацрегулятор с 30 июня на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) установил три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток.
Для ничего периода, с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырос на 50% с 2000 до 3000 грн/мВтч.
Нацрегулятор повысил прайскеп в дневные часы с 7:00 до 19:00 на 25% с 4000 до 5000 грн/МВт·ч.
НКРЭКУ установила предельную цену для вечернего пика потребления электроэнергии, с 19:00 до 23:00, на 80% выше 4000, 7200 грн/МВт·ч.
Минимальная цена на РДН и ВДР снизилась до 10 грн/МВт·час.
На балансирующем рынке максимальная граничная цена — 125 % от цены РДН, минимальная граничная цена — 0,01 грн/МВт·ч.
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Комментарии - 10
Цены и тарифы — разные вещи. Граничные цены и тарифы — еще более разные вещи.
Если говорят «граничная цена» то значит это предельная, а фактические цены могут быть ниже.
Естественно, никакого объяснения почему и зачем это было сделано (а тем более, какие были альтернативы) — не приведено.
Хотя, может, для вас дебет и кредит — одно и тоже. кто знает.
Скоро люди будуть радіти перемозі ЗСУ і не менше б раділи, якби рижого сєпара посадили з конфіскацією.
Было НКРЭ — добавили коммунальные услуги и стало «КУКАРЕКУ»