Тарифы на электроэнергию для бизнеса повысили почти вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг , приняла постановление , которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. В вечерний пик потребления с 19:00 до 23:00 верхняя предельная цена повысилась на 80% до 7200 грн/МВт·час.

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Как изменились тарифы

Нацрегулятор с 30 июня на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) установил три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток.

Для ничего периода, с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырос на 50% с 2000 до 3000 грн/мВтч.

Нацрегулятор повысил прайскеп в дневные часы с 7:00 до 19:00 на 25% с 4000 до 5000 грн/МВт·ч.

НКРЭКУ установила предельную цену для вечернего пика потребления электроэнергии, с 19:00 до 23:00, на 80% выше 4000, 7200 грн/МВт·ч.

Минимальная цена на РДН и ВДР снизилась до 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке максимальная граничная цена — 125 % от цены РДН, минимальная граничная цена — 0,01 грн/МВт·ч.