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27 июня 2023, 11:39 Читати українською

Тарифы на электроэнергию для бизнеса повысили почти вдвое

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. В вечерний пик потребления с 19:00 до 23:00 верхняя предельная цена повысилась на 80% до 7200 грн/МВт·час.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, которым с 30 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились тарифы

Нацрегулятор с 30 июня на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) установил три уровня прайскепов для временных слотов в течение суток.

Для ничего периода, с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00, верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырос на 50% с 2000 до 3000 грн/мВтч.

Нацрегулятор повысил прайскеп в дневные часы с 7:00 до 19:00 на 25% с 4000 до 5000 грн/МВт·ч.

НКРЭКУ установила предельную цену для вечернего пика потребления электроэнергии, с 19:00 до 23:00, на 80% выше 4000, 7200 грн/МВт·ч.

Минимальная цена на РДН и ВДР снизилась до 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке максимальная граничная цена — 125 % от цены РДН, минимальная граничная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+112
Eventop
Eventop
27 июня 2023, 11:45
#
Ахметов в захваті. Гутуймось до здорожчення всіх товарів та послуг. Як завжди банкет оплатить кінцевий споживач.
+
+7
jakiro
jakiro
27 июня 2023, 12:01
#
Жесть
+
+92
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 июня 2023, 12:09
#
А где эксперты, которые писали что это правильно, это рыночно и это здорово! Вот интересно, на сколько подорожет изготовление той же формы для ВСУ и как это отразится на бюджете?
+
+7
proffi
proffi
27 июня 2023, 12:53
#
На форме для ВСУ никак, они блочат свое производство и заказывают по х3 прайс из-за бугра
+
0
Cyanide Poison
Cyanide Poison
27 июня 2023, 12:12
#
Безграмотно написано
Цены и тарифы — разные вещи. Граничные цены и тарифы — еще более разные вещи.
Если говорят «граничная цена» то значит это предельная, а фактические цены могут быть ниже.

Естественно, никакого объяснения почему и зачем это было сделано (а тем более, какие были альтернативы) — не приведено.
+
+25
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 июня 2023, 12:15
#
Корнеплод под названием «хрен» не слаще другого корнеплода под названием «редька».
+
0
Cyanide Poison
Cyanide Poison
27 июня 2023, 12:30
#
Если для вас два абсолютно разных экономических термина — одинаковы, то зачем вы читаете портал посвященный экономике и финансам я вообще не понимаю.

Хотя, может, для вас дебет и кредит — одно и тоже. кто знает.
+
+70
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 июня 2023, 12:13
#
Вот вам и «стратегия» под гривневый инструмент. Главный «стратег» должен быть очень рад, все его «прибыли» быстро перекочуют в карманы ахметки.
+
+15
Abramon
Abramon
27 июня 2023, 12:37
#
«Експерди» будуть співати про економічну доцільність, ринок диктує підвищення і т.д.
Скоро люди будуть радіти перемозі ЗСУ і не менше б раділи, якби рижого сєпара посадили з конфіскацією.
+
0
mlp711141
mlp711141
27 июня 2023, 13:14
#
«КУКАРЕКУ» сказало — электроэнергия подорожала…
Было НКРЭ — добавили коммунальные услуги и стало «КУКАРЕКУ»
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