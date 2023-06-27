Китай борется с ослаблением юаня, а бум ИИ может привести к новому ралли акций IT-компаний: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном снизились в понедельник

S&P 500 потерял 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,4%, а индекс Dow Jones практически не изменился.

Настроения на американском фондовом рынке оставались подавленными из-за сохраняющихся опасений по поводу дальнейшего роста процентных ставок.

Между тем индекс Nasdaq продемонстрировал наибольшее падение в понедельник, поскольку аналитики начали снижать рейтинги для акций технологического сектора после стремительного ралли с начала этого года. На этом фоне бумаги Tesla потеряли вчера примерно 6%, в то время как акции NVIDIA и Alphabet (материнская компания Google) снизились более чем на 3%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,7%, сингапурский STI подорожал на 0,4%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,9% и 1,6% соответственно, японский Nikkei снизился на 0,6%, а южнокорейский Kospi упал на 0,2%.

Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой в ожидании ясности относительно будущего увеличения процентных ставок центральными банками разных стран, а также опасаясь рисков, связанных с неустойчивым восстановлением экономики Китая.

Китай усиливает борьбу против ослабления юаня

С начала этой недели государственные банки Китая начали продавать доллары, чтобы укрепить курс юаня, а центральный банк страны ввел так называемый фиксинг, который ограничивает движение юаня на 2% в обе стороны.

Ранее, в понедельник, китайская валюта пережила самое большое падение почти за пять месяцев по отношению к доллару, достигнув уровней ноября 2022 года (7,25), на фоне ухудшения настроений в отношении перспектив роста экономики страны.

Отсутствие более агрессивных экономических стимулов со стороны властей и растущее расхождение политики Китая по сравнению с действиями в развитых странах также оказали влияние на национальную валюту, замечает Bloomberg.

Инвестиции в ИИ может вызвать 15-процентный рост акций технологических компаний США до конца года

К такому выводы пришли аналитики из Wedbush.

По их мнению, рост акций технологических компаний во второй половине этого года будет спровоцирован значительным увеличением расходов на развитие технологий искусственного интеллекта.

В Wedbush ожидают, что технологические фирмы могут выложить до $800 млрд в компании, занимающиеся ИИ.

Эксперты также отмечают, что Microsoft, которая в январе расширила свое партнерство с OpenAI — создателем ChatGPT, может стать одним из ведущих имен в индустрии ИИ, и ее акции потенциально могут вырасти на 35−40% в течение следующих нескольких лет.

Другие крупные фирмы, участвующие в движении ИИ на кого обращает внимание Wedbush — NVIDIA, Alphabet, Oracle, Amazon и Salesforce.

Между тем ряд экспертов скептически относится к энтузиазму Уолл-Стрит в отношении ИИ. Так, например, Bank of America назвал бум ИИ «детским пузырем» и предположил, что он может начать сдуваться уже в скором времени.