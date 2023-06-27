За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 226 170 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
590 российских оккупантов, 2 ракеты и 10 БПЛА. Потери врага за 26 июня
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Потери врага
- личного состава — около 226 170 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4036 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7834 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 4083 (+28) ед,
- РСЗО — 626 (+2) ед,
- средства ПВО — 386 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3492 (+10),
- крылатые ракеты — 1261 (+2),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6772(+21) ед,
- специальная техника — 563 (+6).
Источник: Минфин
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