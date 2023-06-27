Крупнейший банк Гонконга разрешил торговлю акциями криптовалютных ETF

Крупнейший банк Гонконга HSBC разрешил клиентам покупать и продавать акции биржевых фондов (ETF) для биткоина (BTC) и Ethereum (ETH), котирующиеся на Гонконгской бирже, став первым банком в Гонконге, одобрившим эту услугу на официальном уровне. Об этом сообщил журналист Колин Ву, ссылаясь на внутренние документы банка.

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Что известно

На данный момент в Гонконге зарегистрировано несколько криптовалютных ETF: CSOP Bitcoin Futures ETF, CSOP Ethereum Futures ETF и Samsung Bitcoin Futures Active ETF. Все они представляют собой фонды на основе фьючерсов, и такой подход отличается от того фонда американской инвестиционной компании BlackRock, объявившей о запуске спотового ETF на биткоин.



Одновременно с этим HSBC запустил образовательный портал для инвесторов в цифровые активы (Virtual Asset Investor Education Centre). Прежде чем приступить к торговле, пользователям необходимо будет ознакомиться с базовыми понятиями и информацией о сопутствующий рисках.

После этого услуга торговли станет доступна им в приложениях HSBC HK Easy Invest, HSB CHK Mobile Banking и через онлайн-банкинг.

Напомним

В 2022 году власти Гонконга взяли курс на легализацию розничных операций с цифровыми валютами, поощрение местного лицензированного криптобизнеса и запуск новых активов, привязанных к цене криптовалют, на официальных торговых платформах.

В марте текущего года сообщалось, что гонконгские подразделения банков материкового Китая рассматривают варианты предоставления услуг криптовалютным компаниям на фоне жестких ограничений регуляторов США.