Инвесткомпания актера Райана Рейнольдса приобрела акции команды «Формулы-1»

Инвестиционная фирма Maximum Effort Investments актера Райана Рейнольдса вошла в группу инвесторов, которые приобрели 24% акций команды «Формулы-1» Alpine Racing. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter со ссылкой на пресс-службу компании Renault Group, владельца Alpine Racing.

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Помимо Райана Рейнольдса в группу инвесторов вошел актер Роб Макэлхенни, который является совладельцем футбольного клуба «Рексхэм» вместе с артистом, а также частные инвестиционные компании RedBird Capital Partners и Otro Capital.

Ранее RedBird приобрела футбольную команду «Милан». Сумма сделки составила $218 млн, таким образом, стоимость команды «Формулы-1» оценивается в более $900 млн.

«Это сотрудничество является важным шагом к повышению нашей эффективности на всех уровнях. Международные игроки с большим послужным списком в спортивной индустрии поделятся своим опытом для улучшения нашей стратегии в области СМИ и маркетинга, что необходимо для поддержки наших спортивных результатов в долгосрочной перспективе», — прокомментировал сделку генеральный директор Alpine Лоран Росси.

Напомним

По данным The Hollywood Reporter, в последние годы в США резко возрос интерес к «Формуле-1», в том числе благодаря популярности документального сериала «Драйв выживания» о гоночном спорте от Netflix.

Alpine — команда среднего уровня, которая в последние годы находится на подъеме, отмечает издание. В этом году Alpine занимает пятое место в Кубке конструкторов «Формулы-1» под руководством французских гонщиков Пьера Гасли и Эстебана Окона.