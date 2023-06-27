Больше всего выручки от ИТ-экспорта Украина получает от США — исследование DOU

Больше всего выручки от ИТ-экспорта Украина получает от США — 40,4% в первом квартале 2023-го. В первой пятерке также Великобритания, Мальта, Израиль и Швейцария. Об этом говорится в исследовании DOU.

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Экспорт IT-сектора

Наибольшая часть в Украине поступает традиционно от США. За первый квартал 2023 г. США составили 40,4% всего объема украинского ИТ-экспорта. После них в рейтинге Великобритания с показателем 8,3%, Мальта — 7,8%, Израиль — 4,8% и Швейцария — 4,3%.

Что касается россии, то поначалу ее присутствие было достаточно заметным. И в 2011 году россия была на седьмой позиции по объему выручки среди других стран. С 2011 по 2013 год этот объем вырос с $23 млн до $45 млн.

Около 20% ИТ-экспорта в прошлом году обеспечили пять компаний

В марте 2023 года Государственная служба статистики обнародовала финансовую отчетность компаний за 2022 год. Аналитический центр BRDO проанализировал данные 30 ИТ-компаний по чистому доходу.

В выборку попали компании, указавшие основным КВЭДом один из таких: 58.21, 58.29, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11 и подали финансовую отчетность за 2022 год в органы статистики.

Согласно этим данным, пять юридических лиц, имевших наибольший доход в прошлом году, — это ООО компаний EPAM, GlobalLogic, Luxoft, Ciklum и Intellias. Именно они обеспечили около 20% всего ИТ-экспорта за прошлый год.

Наибольшая доля приходится на «ЭПАМ СИСТЕМЗ» — 8,5% — с доходом 625 млн долларов. При этом ООО Intellias и Luxoft показали больший прирост дохода за год — 51% и 37% соответственно против 16% в EPAM.