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27 июня 2023, 9:15 Читати українською

Швеция направит 32,5 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине

Правительство Швеции в понедельник представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления стоимостью 380 миллионов шведских крон (32,51 миллиона евро). Об этом говорится в сообщении шведского правительства, пишет «Европейская правда».

Правительство Швеции в понедельник представило новый пакет помощи Украине для гуманитарных нужд и восстановления стоимостью 380 миллионов шведских крон (32,51 миллиона евро).
Фото: depositphotos

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Новый пакет

Новый пакет помощи Украине будет предоставлен через Шведское Агентство по вопросам международного сотрудничества и развития (SAID) гуманитарным организациям, которые помогают украинцам.

Речь идет, среди прочего, об украинском Красном Кресте, которому Швеция поможет с приобретением медикаментов, санитарных и водоочистных средств, а также Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Кроме того, Швеция предоставит финансирование Программе развития ООН для восстановления энергетической инфраструктуры Украины и приобретения оборудования для поддержки критически важной поставки электроэнергии.

Финансирование предоставляется из программы международной помощи на 2023 год, утвержденной шведским правительством отдельно от пакета помощи Украине.

Сколько всего выделила Швеция

По официальным данным, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года Швеция предоставила 1,9 миллиарда шведских крон (152,6 миллиона евро) гуманитарной помощи, 750 миллионов крон (64,2 миллиона евро) в поддержку восстановления и 316 миллионов крон (27 миллионов евро) в поддержку реформ.

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Источник: Минфин
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