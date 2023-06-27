Евро прибавил 15 копеек. Официальный курс валют

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26 июня НБУ установил официальный курс на уровне 39,77 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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