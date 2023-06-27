ПУМБ отменил плату за ежемесячное обслуживание и пользование POS-терминалами на три месяца

Таким способом банк поддерживает своих клиентов, которые продолжают свою бизнес-деятельность на территории, где возникла экологическая и социальная катастрофа.

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) не может стоять в стороне тех событий, которые сегодня переживает Херсонщина, поэтому решил поддержать клиентов банка, которые продолжают вести свою деятельность на территории, где возникла экологическая и социальная катастрофа.

Так, независимо от типа тарифного пакета, в период с июня и до конца августа предпринимателям отменена плата за ежемесячное обслуживание.

Клиенты же, которые пользуются эквайринговыми услугами банка, не будут платить ежемесячную комиссию за использование POS-терминалов в течение трех месяцев, начиная с 1 июля.

Банк рассчитывает, что такая поддержка позволит клиентам сосредоточиться на собственном деле и нормализации своей деятельности в регионе.

«Мы всем сердцем переживаем за нашу Херсонщину и всех ее жителей, которые сегодня столкнулись с последствиями ужасной экологической катастрофы. В моменты таких испытаний мы должны быть сплоченными и поддерживать друг друга любым способом. Как банк, мы уже присоединились к ряду гуманитарных инициатив в помощь населению. Не можем быть безразличными и к нашим клиентам-предпринимателям, которые мужественно продолжают свою деятельность в таких условиях» — отмечает Заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу ПУМБ Сергей Магдыч.

Напомним, что еще в начале июня ПУМБ выделил 7 млн ​​грн в помощь Херсонщине, из которых 5 млн грн направлены на помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС и 2 млн грн — на спасение животных.