Binance отказалась от делистинга анонимных токенов в странах ЕС

Биткоин -биржа Binance пересмотрела решение о делистинге токенов конфиденциальности во Франции, Италии, Польше и Испании. Об этом представители компании сообщили Cointelegraph .

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Что известно

26 июня торговая платформа готовилась удалить из списка монеты Decred (DCR), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Horizen (ZEN), PIVX (PIVX), Navcoin (NAV), Secret (SCRT), Verge (XVG), Firo (FIRO), Beam (BEAM), Monero (XMR) и MobileCoin (MOB).

«После тщательного анализа отзывов нашего сообщества и нескольких проектов мы пересмотрели то, как мы классифицируем анонимные монеты на нашей платформе, чтобы соответствовать нормативным требованиям ЕС», — заявили в Binance.

В компании уточнили, что биржа зарегистрирована в различных юрисдикциях Европейского Союза и «обязана» следовать местным правилам, которые требуют «отслеживания транзакций для перечисленных на платформе активов».

Напомним

Какпишет Forklog, 31 мая Европейское банковское управление предложило поправки в принятый 20 апреля законопроект по регулированию рынка криптоактивов (MiCA). Согласно документу, анонимные криптовалюты несут риски для отслеживания потенциального отмывания денег и финансирования терроризма.

В начале 2021 года биржа Bittrex объявила о делистинге Zcash, Dash и Monero. Аналогичное решение приняли в ShapeShift.

В мае 2022 года южнокорейские биржи Bithumb и Upbit допустили делистинг Litecoin после обновления MimbleWimble, которое повышает приватность монеты.