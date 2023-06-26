Курс валют на вечер 26 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожало на 3 копейки в покупке и на 2 копейки продаж.

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Валюта Открытие 26 июня Закрытие 26 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,87/40,27 39,90/40,29 3/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,35 грн. Евро покупают за 40,30 грн., а продают за 41,00 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,32−37,35, евро — 40,80−41,02 грн.

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