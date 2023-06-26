International Business Machines Corp. (IBM) покупает разработчика облачных сервисов Apptio Inc. в фонде прямых инвестиций Vista Equity Partners за $4,6 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе IBM.
IBM покупает разработчика облачных сервисов Apptio за $4,6 миллиарда
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Детали сделки
Соглашение будет профинансировано за счет имеющихся в распоряжении средств. Стороны рассчитывают закрыть его во второй половине 2023 года.
Apptio, созданная в 2007 году, разрабатывает инструменты, помогающие бизнесу в оптимизации IT-бюджетов, планировании и финансовом анализе. Компания вышла на открытый рынок в 2016 году, а в 2019 ее выкупила Vista Equity Partners.
Решения Apptio в дополнение к программному обеспечению IBM в сфере автоматизации и ее ШИ-платформы watsonx помогут бизнесу во всем мире управлять затратами на IT и оптимизировать их, говорится в пресс-релизе IBM.
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