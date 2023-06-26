Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года

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Номер зарезервирован

«Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение „Любимый присоединился к Viber“. Когда его нет в живых», — написал он.

Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести военных. Таким образом, номер не поступит в продажу в течение 2 лет.