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26 июня 2023, 15:37 Читати українською

Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года

Мобильные операторы смогут на два года зарезервировать номера погибших или пропавших военных, чтобы их не смогли свободно приобрести посторонние люди. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мобильные операторы смогут на два года зарезервировать номера погибших или пропавших военных, чтобы их не смогли свободно приобрести посторонние люди.
Фото: depositphotos

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Номер зарезервирован

«Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение „Любимый присоединился к Viber“. Когда его нет в живых», — написал он.

Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести военных. Таким образом, номер не поступит в продажу в течение 2 лет.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mlp711141
mlp711141
26 июня 2023, 15:46
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Лучше бы все номера, у которых вышел срок годности, резервировали бы на три с половиной года с уведомлением, что «номер не обслуживается, поскольку не закреплён за существующими абонентами». А то живя в Украине иногда попадал/а/и в неприятную ситуацию: приобрёл/ла/ли номер Г-фон в сельском магазине, а через три дня мне названивают «ассенизаторы» по долги прежнего владельца номера. Приходилось их посылать в д*пу…
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