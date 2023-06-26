Мобильные операторы смогут на два года зарезервировать номера погибших или пропавших военных, чтобы их не смогли свободно приобрести посторонние люди. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших бойцов на 2 года
Номер зарезервирован
«Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение „Любимый присоединился к Viber“. Когда его нет в живых», — написал он.
Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести военных. Таким образом, номер не поступит в продажу в течение 2 лет.
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Источник: Минфин
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