НБУ исключил из реестров 10 небанковских финучреждений

Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений восемь небанковских финансовых учреждений и два — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июня.

Кого исключили из реестров

Отмечается, что на основании собственных заявлений из Госреестра финансовых учреждений исключены ООО «СС Лоун» и ООО «ФК «Глобал Файненшал Сервисез».

Также в связи с принятием Нацбанком решений об аннулировании всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из госреестра исключено:

КС «Гарантия»;

ООО «ФК «Хантер»;

ООО «Роял Кэпитал»;

ООО «Оро Финанс»;

ООО «Инвест Солюшинс Фактор»;

ООО «Креди Континенталь».

В то же время из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, исключены ООО «Элит Лизинг» и ООО «Отокоч Украина».