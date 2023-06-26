Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений восемь небанковских финансовых учреждений и два — из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ исключил из реестров 10 небанковских финучреждений
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Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 23 июня.
Кого исключили из реестров
Отмечается, что на основании собственных заявлений из Госреестра финансовых учреждений исключены ООО «СС Лоун» и ООО «ФК «Глобал Файненшал Сервисез».
Также в связи с принятием Нацбанком решений об аннулировании всех имеющихся лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг из госреестра исключено:
- КС «Гарантия»;
- ООО «ФК «Хантер»;
- ООО «Роял Кэпитал»;
- ООО «Оро Финанс»;
- ООО «Инвест Солюшинс Фактор»;
- ООО «Креди Континенталь».
В то же время из Реестра лиц, не являющихся финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги, исключены ООО «Элит Лизинг» и ООО «Отокоч Украина».
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