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26 июня 2023, 14:30 Читати українською

Аналитик RoboForex: экспорт IT-услуг упал более чем на 14% относительно показателей 2022 года

НБУ опубликовал данные о состоянии платежного баланса Украины. Аналитик обратил внимание на показатели по экспорту компьютерных услуг. Данная сфера весьма динамично развивалась в нашей стране с 2010 года. На темпы ее ускорения не повлияла даже пандемия коронавируса, однако боевые действия и затягивание конфликта «сломали» долголетний позитивный тренд. Продажа IT-услуг с января по апрель 2023 года принесла 2,21 млрд долларов США. Относительное снижение к 2022 году достигло 14,10%. При сохранении таких темпов падения данный показатель по итогам 2023 года может оказаться ниже уровня в 7,00 млрд долларов. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.

Динамика этих изменений представлена ниже.


Экспорт IT-услуг Украины за январь-апрель 2022/2023 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

В середине лета 2022 года данная отрасль стала ощущать на себе негативные факторы военного противостояния. Лишь в декабре прошлого года удалось компенсировать потери прошлых месяцев. По итогам апреля нынешнего года экспорт IT-услуг достиг отметки в 539 млн долларов США — снижение к аналогичному периоду 2022 года составило 6,70%. Однако стоит отметить, что в марте 2023 года данный показатель увеличился на 15,16% (до 600 млн долларов) относительно марта прошлого года.


Переводы гастарбайтеров за январь-апрель 2022/2023 гг (млн долларов США). Источник: НБУ

Переводы трудовых мигрантов стали для Украины одним из главных источников иностранных валют. Объемы перечислений растут последние 5 лет — увеличение наблюдалось даже в коронавирусном 2020 году. С января по апрель 2023 года гастарбайтеры отправили на родину 3,95 млрд долларов США. Это на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Эти средства семьи гастарбайтеров тратят в Украине, тем самым поддерживая курс гривны и внутренний спрос. Ресурсы идут непосредственно в экономику нашей страны и способствуют росту ВВП. Падение объемов данного показателя негативно скажется на послевоенном восстановлении экономики Украины и стабильности курса гривны.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,30, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах. К тому же не до конца ясны все последствия от затопления территорий после уничтожения Каховской ГЭС.

Источник: Минфин
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