Минэнерго: В результате непогоды в Украине обесточено 59 населенных пунктов

В результате прошедшего страной грозового шторма обесточивались потребители в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской, Полтавской областях. В общей сложности 120 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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Обесточение населенных пунктов

Без света остаются 59 населенных пунктов в Сумской области, 7 — в Кировоградской области, 18 — в Полтавской области, 12 — в Черниговской, в Одесской области — 24 населенных пункта.

Из-за технологических нарушений также временно выключались потребители в Киеве и Киевской области.

Кроме того, ночью враг нанес очередной ракетно-дроновый удар по территории Украины. В то же время попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не было.

При этом, продолжаются обстрелы прифронтовых и приграничных из России областей. В результате обесточивалась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. В Харьковской области в результате обстрелов временно оставались без света более 9 тыс. потребителей.

В Херсоне без света остаются 13,5 тыс. потребителей в результате наводнения, вызванного подрывом Каховской ГЭС.

Как отмечают в Минэнерго, в целом электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей.