Австралия предоставит Украине пакет военной помощи на $74 миллиона

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз объявил об очередном пакете военной помощи для Украины на 110 млн австралийских долларов ($73,5 млн). Об этом пишет Reuters .

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Что войдет в пакет

В новый пакет войдут 70 единиц техники, в том числе 28 бронированных машин M113, 14 машин специального назначения, 28 средних грузовиков MAN 40M и 14 прицепов.

Киев также получит значительные поставки 105-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, Австралия продлит беспошлинный доступ для импортируемых из Украины товаров еще на 12 месяцев.

«Эта дополнительная поддержка будет иметь реальные изменения, помогая украинскому народу, который продолжает демонстрировать большое мужество перед лицом незаконной, неспровоцированной и безнравственной войны России», — сказал Албаниз.

Премьер-министр подчеркнул, что Австралия будет поддерживать Украину столько, сколько нужно.