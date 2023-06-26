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26 июня 2023, 9:52 Читати українською

Рынки снижаются, бум корпоративных банкротств в США: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские индексы завершили неделю падением

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли 1,4%, а индекс Dow Jones — 1,7%.

Настроения на рынке США были сдержанными на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками многих стран. Так, например, на прошлой неделе приняли решение повысить ставки Ц Б Великобритании, Норвегии и Турции.

В свою очередь председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл отметил, что следует ожидать дальнейшего повышения процентных ставок в США в этом году.

Рынки Азии снизились по итогам недели

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился на 4,3%, японский Nikkei потерял 2,8%, южнокорейский Kospi сократился на 2,1%, сингапурский STI упал на 2,1%, а гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 5,7% и 2,3% соответственно. В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются.

Инвесторы в Азии также обеспокоены возможным дальнейшим ростом процентных ставок как в США, так и в Европе и, как следствие, растущими рисками начала глобальной экономической рецессии.

Акции развивающихся рынков обгонят акции США по доле на мировом рынке, а Китай станет крупнейшей экономикой мира

К такому мнению пришли аналитики из Goldman Sachs.

В настоящее время на США приходится 42% мирового рынка акций, а на развивающиеся рынки — 27%. По оценкам экспертов, к 2030 году совокупная стоимость акций развивающихся рынков, к которым относятся такие страны, как Китай и Индия, будет составлять уже 35% от капитализации всего мирового фондового рынка. При этом акции США будут иметь долю в 27% к этому же году.

К 2050 году доля акций развивающихся стран на мировом рынке может составить 47%, а к 2075 — 55%, против доли американских бумаг в 27% и 22% в те же годы.

В Goldman Sachs отмечают, что сдвиг будет в значительной степени обусловлен более быстрым ростом корпоративных доходов в развивающихся странах. По прогнозам экономистов, во главе этого бума будет Китай, экономика которого, как ожидается, затмит США в качестве крупнейшей экономики мира к 2035 году.

В США растет число корпоративных банкротств

По данным Moody’s Investors Service, с января по май 2023 года в США произошел 41 дефолт, что является наибольшим показателем среди всех стран мира и более чем вдвое превышает цифру за тот же период 2022 года.

В Moody's отметили, что американским компаниям становится все труднее выплачивать свои долги из-за неопределенных экономических условий и высокой долговой нагрузки. При этом высокие процентные ставки затрудняют рефинансирование.

По мнению экспертов, количество дефолтов в США продолжит расти, поскольку компании, которым не следовало изначально выходить на долговые рынки, делали это без ограничений в период низких процентных ставок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
26 июня 2023, 10:59
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США лихоманить.
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