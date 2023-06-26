За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 950 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 225580 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
950 российских оккупантов и 10 БПЛА. Потери врага за 25 июня
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Потери врага
- личного состава — около 225580 (+950) человек ликвидировано,
- танков — 4031 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7820 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 4055 (+21) ед,
- РСЗО — 624 (+0) ед,
- средства ПВО — 385 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3482 (+10),
- крылатые ракеты — 1259 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6751(+16) ед,
- специальная техника — 557 (+5).
Источник: Минфин
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