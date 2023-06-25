За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 720 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 224630 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
720 российских оккупантов, 6 танков, 41 ракета и 12 БПЛА. Потери врага за 24 июня
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Потери врага
- личного состава — около 224 630 (+720) человек ликвидировано,
- танков — 4030 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 7806 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 4034 (+19) ед,
- РСЗО — 624 (+5) ед,
- средства ПВО — 385 (+2) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3472 (+12),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1259 (+41),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6735 (+4) ед,
- специальная техника — 552 (+4).
Источник: Минфин
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