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25 июня 2023, 15:10 Читати українською

В Лихтенштейне пройдет первое IPO на картину Фрэнсиса Бэкона

Компания Artex собирается провести первичное размещение акций на сумму около $55 млн на портрет Фрэнсиса Бэкона «Три этюда к портрету Джорджа Дайера» (Three Studies for a Portrait of George Dyer). Акции портрета будут продаваться по цене около $100 за бумагу, их разместят на специальной художественной бирже в Лихтенштейне, пишет The Wall Street Journal.

Компания Artex собирается провести первичное размещение акций на сумму около $55 млн на портрет Фрэнсиса Бэкона «Три этюда к портрету Джорджа Дайера» (Three Studies for a Portrait of George Dyer).
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images

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Что известно

По данным WSJ, в случае удачного размещения впервые в истории у розничных инвесторов появится возможность торговать акциями знаменитого произведения искусства на фондовой бирже.

Ожидается, что торги начнутся в июле, а затем портрет будет выставлен на всеобщее обозрение в музее.

Компания Artex в ближайшие несколько месяцев планирует размещение акций на картины общей стоимостью $1 млрд. Для каждого отдельного произведения будет проведено собственное IPO.

В компании считают, что предложение будет поступать от частных коллекционеров, которые ищут более дешевую альтернативу продаже через аукционные дома, такие как Sotheby's и Christie's, взимающие до 20% комиссии, пишет The Wall Street Journal.

В то же время Artex берет лишь 3% комиссии от выручки IPO, а также комиссию от каждой последующей перепродажи.

Картины могут быть прибыльным инвестиционным активом, пишет WSJ. Ссылаясь на данные от Masterworks, газета сообщает, что между 1995 и 2022 годами шедевры современного искусства, созданные после 1945 года, приносили 12,6% прибыли в год, S&P 500 — 9%, а корпоративные облигации США — 4,9% за тот же период.

Источник: Минфин
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