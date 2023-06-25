В Лихтенштейне пройдет первое IPO на картину Фрэнсиса Бэкона

По данным WSJ, в случае удачного размещения впервые в истории у розничных инвесторов появится возможность торговать акциями знаменитого произведения искусства на фондовой бирже.

Ожидается, что торги начнутся в июле, а затем портрет будет выставлен на всеобщее обозрение в музее.

Компания Artex в ближайшие несколько месяцев планирует размещение акций на картины общей стоимостью $1 млрд. Для каждого отдельного произведения будет проведено собственное IPO.

В компании считают, что предложение будет поступать от частных коллекционеров, которые ищут более дешевую альтернативу продаже через аукционные дома, такие как Sotheby's и Christie's, взимающие до 20% комиссии, пишет The Wall Street Journal.

В то же время Artex берет лишь 3% комиссии от выручки IPO, а также комиссию от каждой последующей перепродажи.

Картины могут быть прибыльным инвестиционным активом, пишет WSJ. Ссылаясь на данные от Masterworks, газета сообщает, что между 1995 и 2022 годами шедевры современного искусства, созданные после 1945 года, приносили 12,6% прибыли в год, S&P 500 — 9%, а корпоративные облигации США — 4,9% за тот же период.