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25 июня 2023, 14:30 Читати українською

Украинцы создали первую в мире IT-пасеку, которой можно управлять с помощью смартфона (фото)

Украинский стартап создал первую в мире ИТ-пасеку, которой можно управлять со смартфона в любой точке планеты. Об этом информирует ШоТам.

Украинский стартап создал первую в мире ИТ-пасеку, которой можно управлять со смартфона в любой точке планеты.
Фото: shotam.info

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IT-пасика

Соучредитель проекта Игорь Курдин отмечает, что новая технология пчеловодства способна спасти не только урожай, но и самих пчел, когда украинские ИТ-пасеки станут массовым явлением.

«В 2015 году я поговорил с друзьями, которые также разбираются в инженерии — и мы вместе создали первые прототипы Smart-улей. Проектом заинтересовались некоторые университеты, ведь раньше они не могли так точно отслеживать поведение пчелиных семей. А благодаря нашему изобретению такая возможность появилась даже зимой», — рассказывает Курдин.

Фото: shotam.info

Запустить ИТ-пасеку в Украине удалось при поддержке ООН и программы Polish Challenge Fund. Курдин вместе с командой подали заявку и были отобраны одними из первых.

Когда украинцы только начинали, в мире было не больше 10 похожих проектов. Однако стартаперы из Украины стали первыми, кто сделал так, чтобы улей работал круглосуточно и автономно весь год — без подзарядки от посторонних источников тока и с минимальным техническим обслуживанием.

Фото: shotam.info

Стартаперы установили ульи в нескольких странах мира, климат которых похож на украинский. На смартфон пчеловода ежечасно поступает информация о температуре и уровне влажности внутри каждого улья. Также благодаря этой технологии известно, сколько меда принесли пчелы, сколько их сегодня вылетело, а сколько прилетело.

Еще одно важное преимущество — сенсоры позволяют «видеть», как живет пчелиная семья зимой. Этого не знают пчеловоды с обычными ульями.

Источник: Минфин
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