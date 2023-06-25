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25 июня 2023, 13:19 Читати українською

JPMorgan добавил возможность платежей в евро с помощью JPM Coin

JPMorgan расширил свой проект по внедрению блокчейн-технологии в традиционные банковские услуги. Банк предоставил возможность корпоративным клиентам производить платежи в евро с использованием своей монеты JPM Coin. Об этом пишет Bloomberg.

JPMorgan расширил свой проект по внедрению блокчейн-технологии в традиционные банковские услуги.
Фото: cnbc.com

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Что известно

Согласно заявлению главы подразделения Coin Systems в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Басака Топрака, с 21 июня JPM Coin начал использоваться для операций по евро, а первый платеж на платформе совершила немецкая компания Siemens.

JPM Coin был запущен в 2019 году, и с тех пор банк использовал его для обработки трансакций на сумму около $300 млрд. Ежедневный объем платежей, обрабатываемых JPMorgan в целом, составляет около $10 трлн.

Читайте: JP Morgan запустил собственную криптовалюту. Зачем это банку

Система JPM Coin позволяет корпоративным клиентам, осуществляющим оптовые платежи, переводить доллары и евро на разные счета JPMorgan по всему миру или проводить платежи другим клиентам банка, используя блокчейн вместо традиционных платежных систем.

Платежи с помощью JPM Coin обрабатываются быстрее и доступны постоянно, в отличие от традиционных транзакций, обычно обрабатываются только в рабочее время.

Недавно JPMorgan запустил блокчейн-платформу в сотрудничестве с 6 индийскими банками для проведения межбанковских операций с долларами.

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Источник: Минфин
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