В Украине запустят производство машин для разминирования

Производство роботизированных систем для разминирования западных образцов будет запущено в Украине. Об этом сообщило Минэкономики.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Производство машин для разминирования

Меморандумы о взаимопонимании с хорватской корпорацией DOK-ING doo и датским производителем Hydrema подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины, состоявшейся 21−22 июня в Лондоне.

В частности, украинский бизнес займется производством компонентов оборудования для Hydrema, которое будет поставляться на отечественный рынок и будет экспортироваться в другие страны.

«Локализация производства машин для разминирования позволит оперативно решать вопросы текущего обслуживания и ремонта техники, быстрой поставки необходимых комплектующих. В том числе за счет производства их в Украине», — подчеркнул министр экономики Юлия Свириденко.

DOK-ING doo — производитель многоцелевых транспортных средств, включая пожарные машины, транспорт для горных работ и роботизированные системы для разминирования.