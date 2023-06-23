Украине необходимо возобновить е-декларирование для чиновников после промежуточной оценки выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии. Об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил в Twitter.
Вступление Украины в ЕС: посол Евросоюза посоветовал Украине вернуть е-декларирование
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Он отметил, что в последнее время достижения Украины по пути в ЕС вызвали восхищение.
«Теперь сосредоточимся на том, чтобы к осени завершить те несколько оставшихся дел. Некоторые из них касаются политического класса в целом, как, например, возобновление декларирования имущества — хороший тест на подлинную преданность делу», — написал Маасикас.
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Вступление Украины в ЕС
«Минфин» писал, что в июне прошлого года Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.
Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры по вступлению в Евросоюз могут начаться в этом году.
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