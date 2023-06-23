Курс валют на вечер 23 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 13 копеек в покупке и продаже.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Валюта Открытие 23 июня Закрытие 23 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,94/40,33 39,81/40,20 13/13

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,30 грн. Евро покупают за 40,40 грн, а продают за 41,15 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,30, евро — 40,75−40,97 грн.

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