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23 июня 2023, 16:33 Читати українською

Датский пивоваренный гигант Carlsberg покидает рынок России

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group, которому в России принадлежит ООО «Пивоваренная компания «Балтика», сегодня, 23 июня, подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group, которому в России принадлежит ООО «Пивоваренная компания «Балтика», сегодня, 23 июня, подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса.
Фото: carlsberggroup.com

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Отмечается, что завершение соглашения потребует согласия российских властей, поэтому сроки его завершения компания не указывает.

«Чтобы гарантировать, что процессы утверждения пройдут как можно скорее, мы не можем предоставлять дополнительные сведения. Соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году», — заявили в компании.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, но соглашение еще должны утвердить местные власти.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
23 июня 2023, 16:35
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Ничего страшного,его заменит Евгений Черняк)))
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