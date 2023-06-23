Датский пивоваренный гигант Carlsberg покидает рынок России

Датский пивоваренный концерн Carlsberg Group, которому в России принадлежит ООО «Пивоваренная компания «Балтика», сегодня, 23 июня, подписал соглашение о продаже своего российского бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что завершение соглашения потребует согласия российских властей, поэтому сроки его завершения компания не указывает.

«Чтобы гарантировать, что процессы утверждения пройдут как можно скорее, мы не можем предоставлять дополнительные сведения. Соглашение о продаже не повлияет на ожидаемые доходы в 2023 году», — заявили в компании.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, но соглашение еще должны утвердить местные власти.