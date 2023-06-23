Укрпочта анонсировала новый почтовый набор. Уже доступный предзаказ (фото)

Укрпочта выпускает почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Почтовый выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, защищающим священную украинскую землю, и тем, кто отдал свою жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Благотворительная почтовая марка «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Главное управление разведки Министерства обороны Украины» продолжает выпуск «Слава Вооруженным Силам Украины!», представленный Укрпочтой в 2022 году", — говорится в сообщении.

Входящий в набор

Лист «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!».

Конверт «Главное управление разведки Министерства обороны Украины».

Карта «Главное управление разведки Министерства обороны Украины».

Предзаказ

Почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» уже сейчас можно заказать по этой ссылке.

Максимальное количество заказа — 10, цена — 166 грн. Он будет направлен с 30 июня 2023 года — официальной даты запуска.

Характеристики

Художник — Александр Охапкин

Дата выпуска — 30.06.2023

Тираж марки — 1 075 000 экз.

Номинальная стоимость — F+7

Размер листа, мм — 103×100

Размер марки, мм — 42×26

Количество марок в листе — 5

«Новый выпуск — это большое спасибо разведчикам за защиту, хлопок и покой. Честно говоря, не знаю, в какой еще стране такой же уровень доверия к национальной разведке. „Кракен“, „Шаман“ и Интернациональный легион — бойцы специальных подразделений ГУР МО, страх для врагов и наша гордость, работой которой увлекается весь мир», — написал глава Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram.