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23 июня 2023, 12:33 Читати українською

Укрпочта анонсировала новый почтовый набор. Уже доступный предзаказ (фото)

Укрпочта выпускает почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Укрпочта выпускает почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!
Фото: t.me/igorsmelyansky

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«Почтовый выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, защищающим священную украинскую землю, и тем, кто отдал свою жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Благотворительная почтовая марка «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Главное управление разведки Министерства обороны Украины» продолжает выпуск «Слава Вооруженным Силам Украины!», представленный Укрпочтой в 2022 году", — говорится в сообщении.

Входящий в набор

  • Лист «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!».
  • Конверт «Главное управление разведки Министерства обороны Украины».
  • Карта «Главное управление разведки Министерства обороны Украины».

Предзаказ

Почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» уже сейчас можно заказать по этой ссылке.

Максимальное количество заказа — 10, цена — 166 грн. Он будет направлен с 30 июня 2023 года — официальной даты запуска.

Характеристики

  • Художник — Александр Охапкин
  • Дата выпуска — 30.06.2023
  • Тираж марки — 1 075 000 экз.
  • Номинальная стоимость — F+7
  • Размер листа, мм — 103×100
  • Размер марки, мм — 42×26
  • Количество марок в листе — 5

«Новый выпуск — это большое спасибо разведчикам за защиту, хлопок и покой. Честно говоря, не знаю, в какой еще стране такой же уровень доверия к национальной разведке. „Кракен“, „Шаман“ и Интернациональный легион — бойцы специальных подразделений ГУР МО, страх для врагов и наша гордость, работой которой увлекается весь мир», — написал глава Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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