Укрпочта выпускает почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта анонсировала новый почтовый набор. Уже доступный предзаказ (фото)
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«Почтовый выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, защищающим священную украинскую землю, и тем, кто отдал свою жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Благотворительная почтовая марка «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Главное управление разведки Министерства обороны Украины» продолжает выпуск «Слава Вооруженным Силам Украины!», представленный Укрпочтой в 2022 году", — говорится в сообщении.
Входящий в набор
- Лист «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!».
- Конверт «Главное управление разведки Министерства обороны Украины».
- Карта «Главное управление разведки Министерства обороны Украины».
Предзаказ
Почтовый набор «Главное управление разведки Министерства обороны Украины» уже сейчас можно заказать по этой ссылке.
Максимальное количество заказа — 10, цена — 166 грн. Он будет направлен с 30 июня 2023 года — официальной даты запуска.
Характеристики
- Художник — Александр Охапкин
- Дата выпуска — 30.06.2023
- Тираж марки — 1 075 000 экз.
- Номинальная стоимость — F+7
- Размер листа, мм — 103×100
- Размер марки, мм — 42×26
- Количество марок в листе — 5
«Новый выпуск — это большое спасибо разведчикам за защиту, хлопок и покой. Честно говоря, не знаю, в какой еще стране такой же уровень доверия к национальной разведке. „Кракен“, „Шаман“ и Интернациональный легион — бойцы специальных подразделений ГУР МО, страх для врагов и наша гордость, работой которой увлекается весь мир», — написал глава Укрпочты Игорь Смелянский в Telegram.
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