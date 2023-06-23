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23 июня 2023, 11:29 Читати українською

Падение акций из сектора солнечной энергетики, нефть дешевеет: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков.

Главные новости зарубежных рынков.
Фото: pixabay.com

Американские акции в основном выросли в четверг

S&P 500 прибавил 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1%, а индекс Dow Jones практически не изменился.

Поддержку индексу Nasdaq оказал продолжающийся рост акций технологических компаний во главе с бумагами Amazon.com, Apple и Microsoft.

В то же время динамика S&P 500 и Dow Jones вчера оказалось более слабой, поскольку глава ФРС США Джером Пауэлл снова предупредил, что дальнейшее повышение процентных ставок весьма вероятно, а снижение инфляции является главной целью регулятора в настоящий момент.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 1,3%, японский Nikkei упал на 1,7%, южнокорейский Kospi подешевел на 0,7%, сингапурский STI сократился на 0,6%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 1,3% и 1,7% соответственно.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют худшую недельную динамику за последние три месяца, поскольку череда более горячих, чем ожидалось, данных по инфляции из разных стран, а также продолжающийся рост процентных ставок, заставили инвесторов переживать по поводу дальнейших перспектив роста глобальной экономики.

Акции компаний из сектора солнечной энергетики продолжают падение

Индекс глобальных компаний в области солнечной энергетики — MAC Global Solar Energy — снизился более чем на 5% на этой неделе.

Все из-за падения цен на солнечную энергию, снижающее прибыль компаний из сектора, а также расширения производственных мощностей в отрасли, которое вызывает опасения по поводу избыточного предложения.

Среди крупных представителей отрасли лидеры падения на этой неделе:

  • SolarEdge Technologies (-11,6%),
  • Enphase Energy (-10,6%),
  • Hannon Armstrong (-9,4%),
  • Sunrun (-7,1%),
  • Shoals Technologies (-1,6%).

Нефть дешевеет

В ходе сегодняшних утренних торгов фьючерсы на Brent снижаются примерно на 0,8% до $73,63 за баррель, а контракты на WTI падают на 0,7% до $68,96. С начала недели оба этих показателя снизились примерно на 4%.

Ожидания дальнейшего роста процентных ставок, укрепление доллара США и растущая вероятность глобального экономического спада подорвали недавний оптимизм в отрасли, который начался после объявления о сокращении нефтедобычи со стороны ОПЕК+.

Эксперты считают, что рынок нефти по-прежнему разрывается между благоприятными фундаментальными показателями и неопределенными макроэкономическими прогнозами.

Источник: Минфин
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