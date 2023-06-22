Курс валют на вечер 22 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и продаже.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Валюта Открытие 22 июня Закрытие 22 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,16/40,55 40,17/40,56 1/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,30 грн. Евро покупают за 40,37 грн, а продают за 40,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,29, евро — 40,80−41,00 грн.

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