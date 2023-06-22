Франция хочет стать центром Европы по изучению ИИ

Французское правительство продолжает активно предпринимать шаги, чтобы превратить свою страну в главный узел Европейского союза, развивающий технологии ИИ. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, а также главы ее Минцифры и Минфина заявили о поддержке сегмента, занимающегося искусственным интеллектом, сообщает LBLV .

Государственный лидер Франции отметил, что уже считает свою страну передовой в области ИИ в континентальной части Европы, а также полагает, что ей нужно и дальше развиваться в этом направлении, причем с даже более высокой скоростью, чем сейчас.

Макрон также отметил, что его государство уже сейчас готово очень активно вкладывать средства в исследовательские проекты и подготовку специалистов. Он считает, что в распоряжении Франции уже есть необходимые таланты и стартап-проекты, образованные вокруг технологии ИИ.

На своем пути к лидерству Франция столкнется с серьезными соперниками

Сегодня страной, лидирующей в области искусственного интеллекта по множеству показателей, считаются Соединенные Штаты (во многом благодаря обширному внутреннему рынку), но Франция рассчитывает сократить свой разрыв с соперниками. На ее территории нет компании, подобной OpenAI, но ее правительство намерено способствовать появлению нескольких крупных игроков, которые имели бы значительный вес на глобальном рынке.

По мнению специалистов, в борьбе за лидерство в сфере ИИ среди европейских стран Франции придется активно конкурировать с другими крупными государствами этого региона: Германией и Британией.

В прошлом британский премьер-министр Риши Сунак представил проект развития индустрии искусственного интеллекта, в который власти намерены вложить £100 миллионов.

Аналитики LBLV отмечают, что честное соперничество между Соединенными Штатами и ЕС принесет пользу каждой из сторон, как и совместные проекты в некоторых особенно важных областях.

Александр Мельников, финансовый аналитик LBLV