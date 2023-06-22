С начала года таможенники обнаружили нарушений на 4,3 миллиарда

В течение января-мая 2023 года таможни выявили 4991 нарушение таможенных правил на общую сумму более 4,3 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Гостаможни в телеграм-канале.

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В течение января-мая 2023 года таможни выявили 4991 нарушение таможенных правил на общую сумму более 4,3 млрд грн.

Как сообщили в Государственной таможенной службе, этот стоимостный показатель в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Так, изъяты предметы правонарушений на сумму свыше 293 млн грн. В частности:

промышленных товаров на сумму 162 млн. грн;

продовольственных товаров на сумму 47 млн. грн;

валюты на сумму свыше 64 млн грн;

транспортных средств на сумму 20 млн. грн.