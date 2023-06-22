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22 июня 2023, 15:16 Читати українською

Подавляющее большинство центральных банков подняли ключевые ставки

Большая часть центральных банков продолжает реализовывать ястребную денежно-кредитную политику. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Большая часть центральных банков продолжает реализовывать ястребную денежно-кредитную политику.
Фото: freepik.com

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Новая Зеландия

Центральный банк Новой Зеландии повысил ключевую ставку до 14-летнего максимума. Она установлена на уровне 5,5%. При этом регулятор выразил надежду, что повышение выше нынешнего уровня не понадобится.

Канада

Центробанк Канады после пятимесячной паузы увеличил базовую ставку до 4,75% (максимум за 22 года) из-за высоких потребительских расходов и оживления активности в жилом секторе.

Австралия

Центральный банк Австралии повысил ключевую ставку до 4,1% (максимум за 11 лет). Регулятор сообщил, что может потребоваться дальнейшее ужесточение ДКП для укрощения инфляции (эксперты считают, что потребуется еще от одного до трех повышений).

Швейцария

Швейцарский национальный банк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 1,75% годовых. Ставка была увеличена по итогам пятого заседания подряд, и SNB дал понять, что может продолжить ее подъем.

«Нельзя исключать, что для обеспечения ценовой стабильности в среднесрочной перспективе потребуется дальнейшее повышение ставки», — говорится в сообщении швейцарского ЦБ.

Текущий уровень ставки SNB является максимальным с апреля 2002 года.

Центробанк Швейцарии понизил прогноз инфляции в стране на 2023 год до 2,2% с 2,6%, но повысил прогнозы на 2024 и 2025 годы до 2,2% с 2% и до 2,1% с 2% соответственно. Он ожидает увеличения ВВП страны на 1% в этом году.

Норвегия

Норвежский ЦБ увеличил ставку в четверг сразу на 50 б.п., до 3,75%, максимума с 2008 года. Он предупредил, что вероятно вновь поднимет ставку в августе.

«Наша текущая оценка перспектив экономики и баланса рисков предполагает, что ставка с большой вероятностью будет повышена и в августе», — говорится в сообщении Norges Bank.

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Источник: Минфин
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