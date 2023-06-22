Украина получила еще 1,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС

Украина получила уже пятый транш в размере 1,5 млрд. евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи ЕС на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Сколько поступило в бюджет

Таким образом, в нынешнем году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС.

Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета.

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