Украина получила уже пятый транш в размере 1,5 млрд. евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи ЕС на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Украина получила еще 1,5 млрд евро финансовой помощи от ЕС
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Сколько поступило в бюджет
Таким образом, в нынешнем году в государственный бюджет Украины поступило уже 9 млрд евро льготных средств от ЕС.
Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета.
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Источник: Минфин
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