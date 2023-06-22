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22 июня 2023, 14:53 Читати українською

Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации — Зеленский

Россия рассматривает сценарий теракта на оккупированной Запорожской АЭС по выбросу радиации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.

Россия рассматривает сценарий теракта на оккупированной Запорожской АЭС по выбросу радиации.
Фото: armyinform.com.ua

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«Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины.
Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции — террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого», — Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.

Президент также отметил, что Украина передает всю имеющуюся информацию союзникам — странам Европы, Америки, Африки, а также Китаю, Бразилии, Индии, арабскому миру.

Он отметил, что абсолютно все должны это знать. В том числе и международные организации.

Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать", — подчеркнул Зеленский.

Ситуация на ЗАЭС

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что российские кафиры дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Да, они заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого «будут значительные проблемы».

Следует отметить, что после подрыва Каховской ГЭС риски для ЗАЭС выросли. Ведь уничтожение россиянами плотины создало угрозу безопасности функционирования Запорожской АЭС из-за снижения уровня воды в пруду-охладителе.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2022 года действия захватчиков повлекли за собой первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

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Lamo
Lamo
22 июня 2023, 15:09
#
От і що далі?
Окрім зради тут нічого не бачу.
8 місяців щось готують, набирають… а на виході просто місцева тактика на звичайних напрямках… Якщо окрім тактики є і стратегія, то чому ми взагалі бачимо це скиглення? Чому допустили підрив дамби, хоча з нашого боку можна було артою все зачистити і контролювати?
Чудово що знову багато техніки у кацапів палять, але є (було) 2 найбільш стратегічних об'єкта на межі нашого контролю і один з них вже прой…, а про інший зраду розгоняють. Зебільна влада.
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Alpenstein
Alpenstein
22 июня 2023, 15:47
#
Цікаво було б почути думку експертів наскільки легко зачистити артою мінувальників, котрі працюють у внутрішніх приміщеннях ГЕС. Наскільки я читав, мінували технічну галерею біля підніжжя споруди під десятком метрів бетону.
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0
Lamo
Lamo
22 июня 2023, 16:05
#
Яка різниця що саме мінували? Від правого берега до лівого там 1 км відстань — це прострилюється усім що стріляє взагалі. Якщо з якогось дива саме з лівого берега до дамби є підземні ходи, то все-одно дуже навряд чи вони тягнуться на багато км — тобто це прострілюється усім, окрім стрілецької - стугною, танками, будь-якою артою.
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0
Alpenstein
Alpenstein
22 июня 2023, 17:24
#
Припущу, що воно прострілюється в обидва боки. До того ж наші підійшли до дамби по правому берегу не раніше листопада. Перед тим вона була досить глибоко від фронту. Принаймні так виглядає на deepstatemap
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0
Бедный папа
Бедный папа
22 июня 2023, 15:21
#
Как насчет «позвонить Баканову по поводу этих чертей»?
Раньше срабатывало.
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