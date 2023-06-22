Россия рассматривает сценарий теракта на оккупированной Запорожской АЭС по выбросу радиации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.
Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации — Зеленский
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«Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины.
Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции — террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого», — Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.
Президент также отметил, что Украина передает всю имеющуюся информацию союзникам — странам Европы, Америки, Африки, а также Китаю, Бразилии, Индии, арабскому миру.
Он отметил, что абсолютно все должны это знать. В том числе и международные организации.
Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать", — подчеркнул Зеленский.
Ситуация на ЗАЭС
Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что российские кафиры дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Да, они заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого «будут значительные проблемы».
Следует отметить, что после подрыва Каховской ГЭС риски для ЗАЭС выросли. Ведь уничтожение россиянами плотины создало угрозу безопасности функционирования Запорожской АЭС из-за снижения уровня воды в пруду-охладителе.
Напомним
«Минфин» писал, что в августе 2022 года действия захватчиков повлекли за собой первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети.
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Комментарии - 5
Окрім зради тут нічого не бачу.
8 місяців щось готують, набирають… а на виході просто місцева тактика на звичайних напрямках… Якщо окрім тактики є і стратегія, то чому ми взагалі бачимо це скиглення? Чому допустили підрив дамби, хоча з нашого боку можна було артою все зачистити і контролювати?
Чудово що знову багато техніки у кацапів палять, але є (було) 2 найбільш стратегічних об'єкта на межі нашого контролю і один з них вже прой…, а про інший зраду розгоняють. Зебільна влада.
Раньше срабатывало.