Россия рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС с выбросом радиации — Зеленский

Россия рассматривает сценарий теракта на оккупированной Запорожской АЭС по выбросу радиации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки.

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«Только что был доклад нашей разведки и Службы безопасности Украины.

Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции — террористический акт с выбросом радиации. Они все подготовили для этого», — Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.

Президент также отметил, что Украина передает всю имеющуюся информацию союзникам — странам Европы, Америки, Африки, а также Китаю, Бразилии, Индии, арабскому миру.

Он отметил, что абсолютно все должны это знать. В том числе и международные организации.

Никаких терактов на атомных станций никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать", — подчеркнул Зеленский.

Ситуация на ЗАЭС

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона заявил, что российские кафиры дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Да, они заминировали бассейн-охладитель, в случае подрыва которого «будут значительные проблемы».

Следует отметить, что после подрыва Каховской ГЭС риски для ЗАЭС выросли. Ведь уничтожение россиянами плотины создало угрозу безопасности функционирования Запорожской АЭС из-за снижения уровня воды в пруду-охладителе.

Напомним

«Минфин» писал, что в августе 2022 года действия захватчиков повлекли за собой первое в истории отключение ЗАЭС от энергосети.