Уважаемый читатель!
Новости компаний
22 июня 2023, 16:30 Читати українською
Переходь на українську легко: ПУМБ ініціює програму БезуМОВНОЇ підтримки для всіх українців
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1