Валютный прогноз: ФРС США может поднять учетную ставку еще один раз до конца года

В своем вчерашнем выступлении глава ФРС США Джером Пауэлл (Jerome Powell) заявил, что регулятор к концу нынешнего года намерен повысить учетную ставку. Главная причина в том, что инфляция по-прежнему находится выше целевого уровня. В июне ставку не меняли, чтобы собрать больше данных об экономике. Проблемы в банковском секторе не носят системного характера, а были вызваны ошибочными решениями менеджмента. В такой ситуации нельзя исключать повышения учетной ставки уже в июле. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0894, а сопротивление пока что нет. Доллар может ослабнуть к уровню 1,1048. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны «удержать» отметку 1,0894.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на отметке 0,8906. В случае продвижения цены выше 0,8990 доллар укрепится до уровня 0,9275. В противном случае он может ослабнуть к 0,8831.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6641, а сопротивление — на 0,6892. Не исключено, что доллар США ослабнет до 0,6955.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 142,03 и поддержки на 139,29. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление образовано на отметке 1,2849. При закреплении выше уровня 1,2590 фунт может усилиться до 1,2910.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6104. Сопротивление сформировано на отметке 0,6248. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291, если котировки закрепятся над отметкой 0,6140.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3285. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3384. Если уровень сопротивления будет пробит, то USD укрепится до 1,3550. Если нефть подорожает, то он ослабнет до 1,3190.