Названы следующие «жертвы» SEC, CleanSpark купит две биткоин-фермы: что нового на рынке криптовалют

В США создали группу для борьбы с криптопреступлениями

Министерство внутренней безопасности США сообщило о формировании новой целевой группы из пяти федеральных правоохранительных ведомств, которая займется расследованием преступлений, связанных с криптовалютой и даркнетом.

Меморандум о взаимопомощи подписали: Служба расследований национальной безопасности Аризоны, Управление прокуроров США, Управление уголовных расследований налоговой службы, Управление по борьбе с наркотиками и Служба почтовой инспекции.

По словам представителей Министерства, ведомства сотрудничают с 2017 года и совместно раскрыли множество громких дел, связанных с даркнетом.

Согласно заявлению, основная цель инициативы — обеспечить «более тесное сотрудничество, увеличить ресурсы, а также разрушить и ликвидировать преступные организации, использующие новые технологии».

На первых этапах целевая группа будет ограничена юрисдикцией штата Аризона.

Крупные инвесторы вывели $150 миллионов в Ethereum с Binance и Kraken

Аналитики Lookonchain за прошедшую неделю зафиксировали три крупных вывода c криптобирж Binance и Kraken на общую сумму 86 520 ETH (около $150 млн).

первый кит перевел с адреса Binance 35 860 ETH стоимостью более $64 млн;

второй — вывел 27 000 ETH на $48 млн c крупнейшей по объему торгов криптобиржи за четыре перевода;

третий кошелек снял с Kraken 23 660 ETH на сумму более $42 млн за пять транзакций.

Отток китов с централизованных торговых платформ, вероятно, связан с решением трейдеров самостоятельно хранить криптовалюту на фоне регуляторных проблем в США.

CleanSpark купит две биткоин-фермы за $9,3 миллиона

Американская майнинговая компания CleanSpark заключила окончательное соглашение о покупке двух предприятий по добыче биткоина в Далтоне (Джорджия) за $9,3 млн.

Фирма полностью оплатит сделку в денежной форме, закрыть ее планируется до конца недели.

Ожидается, что два объекта «под ключ» добавят почти 1 EH/s к текущему хешрейту компании. В общей сложности CleanSpark разместит на них свыше 6000 устройств Antminer S19 XP и S19J Pro+ из заказанных ранее.

Сделка продолжила серию покупок, сделанных CleanSpark с начала медвежьего рынка. Только с начала 2023 года фирма приобрела:

20 000 Antminer S19J Pro+ в феврале;

45 000 Antminer S19 XP в апреле;

12 500 Antminer S19 XP в июне.

В инвестиционном банке Berenberg назвали следующих «жертв» SEC

Стейблкоины и сектор децентрализованных финансов (DeFi), вероятно, станут следующими целями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в борьбе с криптоиндустрией. Об этом говорится в отчете инвестиционного банка Berenberg, с которым ознакомился CoinDesk.

По мнению аналитиков компании, SEC сосредоточится на нормативном соответствии двух крупнейших по рыночной капитализации «стабильных монет» — Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

Согласно отчету, если ведомство ударит по стейблкоинам, это значительно ослабит DeFi-экосистему.

В частности, принудительное регулирование USDC негативно скажется на финансовом положении Coinbase. Эксперты отметили, что в первом квартале 2023 года биржа получила $199 млн — около 27% всей прибыли компании — по процентному доходу с выпуска «стабильной монеты».

В Berenberg также обратили внимание, что SEC определила биткоин как товар, а не ценную бумагу. По прогнозам компании, такими темпами первая криптовалюта станет «конечным бенефициаром репрессивных мер».

В конце концов нормативные ограничения приведут к тому, что криптоиндустрия США станет более ориентированной на биткоин, подытожили аналитики.