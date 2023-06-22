За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 222 650 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
650 российских оккупантов, 10 БПЛА и 1 вертолет. Потери врага за 21 июня
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Потери врага
- личного состава — около 222 650 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 4013 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7783 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3941 (+21) ед,
- РСЗО — 617 (+2) ед,
- средства ПВО — 376 (+1) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 307 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3438 (+10),
- крылатые ракеты — 1214 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6678 (+11) ед,
- специальная техника — 539 (+0).
Источник: Минфин
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