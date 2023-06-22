Tether анонсировала запуск стейблкоина USDT на блокчейне Kava

21 июня компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, объявила, что запустит актив на Kava, блокчейне первого уровня. Запуск монеты в новой сети намечен на 3 июля 2023 года. Пишет Сryptomisto.com.

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USD₮ на Кава

«Мы очень рады, что запускаем USD₮ на Kava, предлагая ее мощному сообществу доступ к первому, самому стабильному, надежному и распространенному стейблкоину в мире», — выразил радость по поводу партнерства Паоло Ардойно, технический директор Tether.

По словам Ардоино, партнерство «изменит будущее децентрализованных финансов (DeFi), способствуя развитию надежной и инклюзивной экосистемы, которая принесет пользу пользователям по всему миру».

Справка

Kava — это сеть первого уровня (L1), интегрированная с протоколом межблокчейн-коммуникаций Cosmos (IBC). Работает на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake (PoS) на основе Tendermint. Токен управления KAVA может быть размещен валидаторами или делегирован узлам валидаторов. DeFi-платформа предлагает обеспеченные кредиты и стейблкоины пользователям основных криптоактивов.

Нативный токен KAVA отреагировал на новость ростом на 10,8% и торгуется на отметке $0,908.

В прошлом месяце Kava объявила об обновлении мейннета Kava 13, модернизировав свою инфраструктуру, чтобы предложить пользователям большую безопасность, масштабируемость, функциональность и скорость.