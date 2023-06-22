19 международных банков создают мегаплатформу для инвестиций в Украину

Около двух десятков международных организаций во главе с Европейским банком реконструкции и развития 21 июня подписали меморандум о создании платформы для совместных инвестиций в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР, пишет Лига.

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Подробности Меморандума

Меморандум подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Институты финансирования развития Большой семерки (G7) согласились создать украинскую инвестиционную платформу еще в мае, но с тех пор количество участников удвоилось.

Какие страны подписали Меморандум

BII (Великобритания)

JBIC (Япония)

JICA (Япония)

CDP (Италия)

FinDev Canada (Канада)

Proparco (Франция)

DFC (США)

DEG (Германия)

BIO (Бельгия)

COFIDES (Испания)

Finnfund (Финляндия)

IFU (Дания)

FMO (Нидерланды)

Norfund (Норвегия)

OeEB (Австрия)

SOFID (Португалия)

SIFEM (Швейцария)

Swedfund International (Швеция)

Организации, подписавшие меморандум о взаимопонимании, готовы работать вместе над увеличением масштабов и повышением эффективности и качества деятельности по восстановлению в Украине и соседних странах, испытавших негативное влияние от развязанной Россией войны.

Цель создания общей платформы ЕБРР и финансовых организаций развития Большой семерки для инвестиций в Украину — содействовать софинансированию среди организаций, участвующих в инициативе, путем усиления сотрудничества и обмена информацией в контексте оказания помощи в восстановлении Украины с уделением первоочередного внимания частному сектору.