Около двух десятков международных организаций во главе с Европейским банком реконструкции и развития 21 июня подписали меморандум о создании платформы для совместных инвестиций в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР, пишет Лига.
19 международных банков создают мегаплатформу для инвестиций в Украину
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Подробности Меморандума
Меморандум подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.
Институты финансирования развития Большой семерки (G7) согласились создать украинскую инвестиционную платформу еще в мае, но с тех пор количество участников удвоилось.
Какие страны подписали Меморандум
- BII (Великобритания)
- JBIC (Япония)
- JICA (Япония)
- CDP (Италия)
- FinDev Canada (Канада)
- Proparco (Франция)
- DFC (США)
- DEG (Германия)
- BIO (Бельгия)
- COFIDES (Испания)
- Finnfund (Финляндия)
- IFU (Дания)
- FMO (Нидерланды)
- Norfund (Норвегия)
- OeEB (Австрия)
- SOFID (Португалия)
- SIFEM (Швейцария)
- Swedfund International (Швеция)
Организации, подписавшие меморандум о взаимопонимании, готовы работать вместе над увеличением масштабов и повышением эффективности и качества деятельности по восстановлению в Украине и соседних странах, испытавших негативное влияние от развязанной Россией войны.
Цель создания общей платформы ЕБРР и финансовых организаций развития Большой семерки для инвестиций в Украину — содействовать софинансированию среди организаций, участвующих в инициативе, путем усиления сотрудничества и обмена информацией в контексте оказания помощи в восстановлении Украины с уделением первоочередного внимания частному сектору.
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