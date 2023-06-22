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22 июня 2023, 11:27 Читати українською

19 международных банков создают мегаплатформу для инвестиций в Украину

Около двух десятков международных организаций во главе с Европейским банком реконструкции и развития 21 июня подписали меморандум о создании платформы для совместных инвестиций в Украину. Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР, пишет Лига.

Около двух десятков международных организаций во главе с Европейским банком реконструкции и развития 21 июня подписали меморандум о создании платформы для совместных инвестиций в Украину.
Фото: finance.liga.net

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Подробности Меморандума

Меморандум подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Институты финансирования развития Большой семерки (G7) согласились создать украинскую инвестиционную платформу еще в мае, но с тех пор количество участников удвоилось.

Какие страны подписали Меморандум

  • BII (Великобритания)
  • JBIC (Япония)
  • JICA (Япония)
  • CDP (Италия)
  • FinDev Canada (Канада)
  • Proparco (Франция)
  • DFC (США)
  • DEG (Германия)
  • BIO (Бельгия)
  • COFIDES (Испания)
  • Finnfund (Финляндия)
  • IFU (Дания)
  • FMO (Нидерланды)
  • Norfund (Норвегия)
  • OeEB (Австрия)
  • SOFID (Португалия)
  • SIFEM (Швейцария)
  • Swedfund International (Швеция)

Организации, подписавшие меморандум о взаимопонимании, готовы работать вместе над увеличением масштабов и повышением эффективности и качества деятельности по восстановлению в Украине и соседних странах, испытавших негативное влияние от развязанной Россией войны.

Цель создания общей платформы ЕБРР и финансовых организаций развития Большой семерки для инвестиций в Украину — содействовать софинансированию среди организаций, участвующих в инициативе, путем усиления сотрудничества и обмена информацией в контексте оказания помощи в восстановлении Украины с уделением первоочередного внимания частному сектору.

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Источник: Минфин
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