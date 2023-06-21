Курс валют на вечер 21 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 6 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Валюта Открытие 21 июня Закрытие 21 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,90/40,29 39,96/40,36 6/7

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,30 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 40,90 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,20−37,25, евро — 40,65−40,80 грн.

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